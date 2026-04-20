CINÉ-RENCONTRE LE SECRET DES MÉSANGES Lodève
CINÉ-RENCONTRE LE SECRET DES MÉSANGES Lodève mercredi 27 mai 2026.
Lodève
CINÉ-RENCONTRE LE SECRET DES MÉSANGES
Avenue Docteur Joseph Maury Lodève Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
CINÉ-RENCONTRE LE SECRET DES MÉSANGES Projection et Rencontre avec Samuel Ribeyron.
Film d’animation d’Antoine Lanciaux.
Lorsque Lucie arrive à Bectoile pour les vacances, elle n’a aucune idée des aventures qui l’attendent, encore moins du secret de famille qu’elle s’apprête à découvrir…
La projection sera suivie d’une rencontre avec Samuel Ribeyron, illustrateur jeunesse, chef décorateur et créateur graphique du film, dont il nous dévoilera les coulisses du tournage.
La librairie Un point un trait sera présente avec le livre Le Secret des mésanges, illustré par Samuel Ribeyron. .
Avenue Docteur Joseph Maury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 96 40 23
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English :
CINÉ-RENCONTRE LE SECRET DES MÉSANGES Screening and meeting with Samuel Ribeyron.
L’événement CINÉ-RENCONTRE LE SECRET DES MÉSANGES Lodève a été mis à jour le 2026-04-16 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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