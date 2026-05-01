Lodève

MON FRONT POPULAIRE À LODÈVE ?

Square Georges Auric Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Conférence gesticulée chansons, discours, faits et questions de Jean-François Benoit accompagné de Jean-Luc Durand, en collaboration avec Bernard Derrieu.

Conférence gesticulée, avec Jean-François Benoit, accompagné de Jean-Luc Durand, accordéoniste

Vingt et un Mai 1937, Lodève Jean Guêtré écrivain public, pigiste au Petit Méridional accompagné d’un accordéoniste de ses amis, revient dans le café républicain de La Muse’Broc, retrouver ses camarades de lutte.

Avec eux, à l’éclairage de leurs témoignages et des chroniques de la presse locale, il déroule les évènements de l’année 36-37, de l’élection victorieuse du Front Populaire en mai 36 à la décevante pause décrétée par le Président du Conseil Léon Blum, en mai 37.

Avec un point d’interrogation majeur Quel avenir pour les réformes de cette belle saison dernière et l’engouement qui les accompagna ?

Et un point d’interrogation mineur De cette période de tumulte et de conquête sociale, qu’en fut-il à Lodève … où, comme le dit Paul Messine: […] À pleine voix, chantons les beautés de Lodève ?

Avec la collaboration de Bernard Derrieu, historien

Une proposition du Théâtre dans la Forêt, en partenariat avec la Maison d’Europe et d’Orient, en collaboration avec la Muse’Broc, dans le cadre de l’événement 1936 2026 il y a 90 ans, le Front Populaire.

Libre participation.

Informations au 07 83 88 31 39. .

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 83 88 31 39

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English :

Gesticulated lecture: songs, speeches, facts and questions by Jean-François Benoit accompanied by Jean-Luc Durand, in collaboration with Bernard Derrieu.

L’événement MON FRONT POPULAIRE À LODÈVE ? Lodève a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC