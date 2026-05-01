Lodève

FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026

Avenue Docteur Joseph Maury Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026: programme et activités

Festiv’Art Solidaire 2026 Les 8, 9 et 10 Mai 2026.

Salles Ramadier, avenue Joseph Maury 34700 Lodève.

De 10h00 à 19h00.

Programme

-Expositions artistiques

-Ecrivains et dédicaces, conte et poésie, lecture

-Sculpteurs

-Verriers

-Vanneries

-Conférence à 18h00:

Le 08 mai, 18h Le couple, la personne empêchée, libération.

Le 09 Mai , 18h La place de la philosophie dans la vie quotidienne(vivre avec la maladie et handicap).

Activités:

-Théâtres implicatif

-Ateliers Peintures

-Ateliers théâtre

-Atelier vannerie

-Lecture de contes et poésie

-Tombola à 17h 00

Tout Public.

Entrée Libre.

Buvette et restauration sur place. .

Avenue Docteur Joseph Maury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 31 52 44 78 festivartsolidairealex@gmail.com

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English : FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026

FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026: program and activities

L’événement FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC