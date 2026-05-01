FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026 Lodève
FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026 Lodève vendredi 8 mai 2026.
Lodève
FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026
Avenue Docteur Joseph Maury Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026: programme et activités
Festiv’Art Solidaire 2026 Les 8, 9 et 10 Mai 2026.
Salles Ramadier, avenue Joseph Maury 34700 Lodève.
De 10h00 à 19h00.
Programme
-Expositions artistiques
-Ecrivains et dédicaces, conte et poésie, lecture
-Sculpteurs
-Verriers
-Vanneries
-Conférence à 18h00:
Le 08 mai, 18h Le couple, la personne empêchée, libération.
Le 09 Mai , 18h La place de la philosophie dans la vie quotidienne(vivre avec la maladie et handicap).
Activités:
-Théâtres implicatif
-Ateliers Peintures
-Ateliers théâtre
-Atelier vannerie
-Lecture de contes et poésie
-Tombola à 17h 00
Tout Public.
Entrée Libre.
Buvette et restauration sur place. .
Avenue Docteur Joseph Maury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 31 52 44 78 festivartsolidairealex@gmail.com
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English : FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026
FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026: program and activities
L’événement FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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