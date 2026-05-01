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FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026 Lodève

FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026 Lodève vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Avenue Docteur Joseph Maury

Ville : 34700 Lodève

Département : Hérault

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Lodève

FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026

Avenue Docteur Joseph Maury Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-08

FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026: programme et activités
Festiv’Art Solidaire 2026 Les 8, 9 et 10 Mai 2026.
Salles Ramadier, avenue Joseph Maury 34700 Lodève.
De 10h00 à 19h00.

Programme
-Expositions artistiques
-Ecrivains et dédicaces, conte et poésie, lecture
-Sculpteurs
-Verriers
-Vanneries
-Conférence à 18h00:
Le 08 mai, 18h Le couple, la personne empêchée, libération.
Le 09 Mai , 18h La place de la philosophie dans la vie quotidienne(vivre avec la maladie et handicap).

Activités:
-Théâtres implicatif
-Ateliers Peintures
-Ateliers théâtre
-Atelier vannerie
-Lecture de contes et poésie
-Tombola à 17h 00

Tout Public.
Entrée Libre.
Buvette et restauration sur place.   .

Avenue Docteur Joseph Maury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 31 52 44 78  festivartsolidairealex@gmail.com

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English : FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026

FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026: program and activities

L’événement FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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