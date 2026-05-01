COURS DE COUTURE Lodève
COURS DE COUTURE Lodève mercredi 6 mai 2026.
Lodève
COURS DE COUTURE
276 Avenue Général de Gaulle Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27
Les couturières de Rembobinez vous accueillent dans leur atelier pour un apprentissage sur les machines à coudre, la réparation de vos vêtements, le recyclage de vos tissus…
Les couturières de Rembobinez vous accueillent dans leur atelier pour un apprentissage sur les machines à coudre, la réparation de vos vêtements, le recyclage de vos tissus…
Tarifs dégressifs en fonction du nombre de cours.
-le 06/05/2026 2 cours les mercredis
De 9h30-12h et 14h-16h30
hors vacances scolaires et jours fériés.
le 13/05/2026 2 cours les mercredis
De 9h30-12h et 14h-16h30
hors vacances scolaires et jours fériés.
le 20/05/2026 2 cours les mercredis
De 9h30-12h et 14h-16h30
hors vacances scolaires et jours fériés.
le 27/05/2026 2 cours les mercredis
De 9h30-12h et 14h-16h30
hors vacances scolaires et jours fériés.
– Les samedis 9h30-12h
10 janv. 14 mars 30 mai .
276 Avenue Général de Gaulle Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 67 44 29 90
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English : COURS DE COUTURE
The Rembobinez seamstresses welcome you to their workshop to learn about sewing machines, repair your clothes, recycle your fabrics?
L’événement COURS DE COUTURE Lodève a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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