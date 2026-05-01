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COURS DE COUTURE Lodève

COURS DE COUTURE Lodève mercredi 6 mai 2026.

Adresse : 276 Avenue Général de Gaulle

Ville : 34700 Lodève

Département : Hérault

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Tarif :

Lodève

COURS DE COUTURE

276 Avenue Général de Gaulle Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

Les couturières de Rembobinez vous accueillent dans leur atelier pour un apprentissage sur les machines à coudre, la réparation de vos vêtements, le recyclage de vos tissus…
Les couturières de Rembobinez vous accueillent dans leur atelier pour un apprentissage sur les machines à coudre, la réparation de vos vêtements, le recyclage de vos tissus…

Tarifs dégressifs en fonction du nombre de cours.

-le 06/05/2026 2 cours les mercredis
De 9h30-12h et 14h-16h30
hors vacances scolaires et jours fériés.

le 13/05/2026 2 cours les mercredis
De 9h30-12h et 14h-16h30
hors vacances scolaires et jours fériés.

le 20/05/2026 2 cours les mercredis
De 9h30-12h et 14h-16h30
hors vacances scolaires et jours fériés.

le 27/05/2026 2 cours les mercredis
De 9h30-12h et 14h-16h30
hors vacances scolaires et jours fériés.

– Les samedis 9h30-12h
10 janv. 14 mars 30 mai   .

276 Avenue Général de Gaulle Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 67 44 29 90 

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English : COURS DE COUTURE

The Rembobinez seamstresses welcome you to their workshop to learn about sewing machines, repair your clothes, recycle your fabrics?

L’événement COURS DE COUTURE Lodève a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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