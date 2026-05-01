Lodève

RÉPARE & VÉLO

17B Boulevard Jean Jaurès Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

Apprenez à réparer et entretenir votre vélo avec des passionnés de La Petite Reine !

Apprenez à réparer et entretenir votre vélo avec des passionnés de La Petite Reine !

Les techniciens de l’écomobilité pour tous vous accueillent tous les mercredis après-midi, dans le hall d’entrée de la Ressourcerie de L’Abeille Verte.

le 6/05/2026

de 14h00 à 17h30

le 13/05/2026

de 14h00 à 17h30

le 20/05/2026

de 14h00 à 17h30

le 27/05/2026

de 14h00 à 17h30

Sur demande en amont, nous pouvons vous proposer quelques pièces détachées…

Contact

07 81 57 53 34

ecomobilite@labeilleverte.net .

17B Boulevard Jean Jaurès Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 81 57 53 34

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English : RÉPARE & VÉLO

Learn how to repair and maintain your bike with La Petite Reine enthusiasts!

L’événement RÉPARE & VÉLO Lodève a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC