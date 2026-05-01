RÉPARE & VÉLO Lodève
RÉPARE & VÉLO Lodève mercredi 6 mai 2026.
Lodève
RÉPARE & VÉLO
17B Boulevard Jean Jaurès Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27
Apprenez à réparer et entretenir votre vélo avec des passionnés de La Petite Reine !
Apprenez à réparer et entretenir votre vélo avec des passionnés de La Petite Reine !
Les techniciens de l’écomobilité pour tous vous accueillent tous les mercredis après-midi, dans le hall d’entrée de la Ressourcerie de L’Abeille Verte.
le 6/05/2026
de 14h00 à 17h30
le 13/05/2026
de 14h00 à 17h30
le 20/05/2026
de 14h00 à 17h30
le 27/05/2026
de 14h00 à 17h30
Sur demande en amont, nous pouvons vous proposer quelques pièces détachées…
Contact
07 81 57 53 34
ecomobilite@labeilleverte.net .
17B Boulevard Jean Jaurès Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 81 57 53 34
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English : RÉPARE & VÉLO
Learn how to repair and maintain your bike with La Petite Reine enthusiasts!
L’événement RÉPARE & VÉLO Lodève a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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