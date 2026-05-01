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RÉPARE & CAFÉ Lodève

RÉPARE & CAFÉ Lodève jeudi 21 mai 2026.

Adresse : 45 Grand Rue

Ville : 34700 Lodève

Département : Hérault

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif :

Lodève

RÉPARE & CAFÉ

45 Grand Rue Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Apprenez à entretenir et réparer vos petits électroménager
Apprenez à entretenir et réparer vos petits électroménager accompagné des techniciens du Recyclage Lodévois.

Le 21/05/2026
de 15h00 à 18h00

Libre et gratuit !   .

45 Grand Rue Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 14 75 58 86 

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English : RÉPARE & CAFÉ

Learn how to maintain and repair your small electrical appliances

L’événement RÉPARE & CAFÉ Lodève a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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