Lodève

RÉPARE & CAFÉ

45 Grand Rue Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Apprenez à entretenir et réparer vos petits électroménager

Apprenez à entretenir et réparer vos petits électroménager accompagné des techniciens du Recyclage Lodévois.

Le 21/05/2026

de 15h00 à 18h00

Libre et gratuit ! .

45 Grand Rue Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 14 75 58 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RÉPARE & CAFÉ

Learn how to maintain and repair your small electrical appliances

L’événement RÉPARE & CAFÉ Lodève a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC