RÉPARE & CAFÉ Lodève
RÉPARE & CAFÉ Lodève jeudi 21 mai 2026.
Lodève
RÉPARE & CAFÉ
45 Grand Rue Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Apprenez à entretenir et réparer vos petits électroménager
Apprenez à entretenir et réparer vos petits électroménager accompagné des techniciens du Recyclage Lodévois.
Le 21/05/2026
de 15h00 à 18h00
Libre et gratuit ! .
45 Grand Rue Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 14 75 58 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : RÉPARE & CAFÉ
Learn how to maintain and repair your small electrical appliances
L’événement RÉPARE & CAFÉ Lodève a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
À voir aussi à Lodève (Hérault)
- RÉPARE & VÉLO Lodève 6 mai 2026
- COURS DE COUTURE Lodève 6 mai 2026
- EDEN CIE JALEO Lodève 6 mai 2026
- GRAINES D’AVENIR Lodève 7 mai 2026
- FESTIV’ART SOLIDAIRE 2026 Lodève 8 mai 2026