Lodève

CHANTONS 36

6 bis Boulevard de la Liberté Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Présentation d’ouvrages, exposition et animation musicale Chantons 36 Gabrielle Compan Chorale Militante de Lodève Institut d’Histoire Sociale de la CGT ARAC librairie un point un trait (libraire un point un trait Halle Dardé)

Une matinée consacrée à la Musique et au Chant, dans l’esprit et l’ambiance des rassemblements et des occupations d’usine qui ont caractérisé l’année 1936.

10h30 | animation musicale autour de l’accordéon, instrument fétiche des années 30, avec Gabrielle Compan et la Chorale Militante de Lodève, devant la librairie Un point un trait.

11h15 | Chantons les années 30, musiques et chants des années 30 avec Gabrielle Compan à la Halle Dardé.

9h > 12h | stands, mini expo, ouvrages sur 1936 et le Front Populaire dans la Halle Dardé avec l’Institut d’Histoire Sociale de la C.G.T. et l’Association Républicaine des Anciens Combattants (A.R.A.C.).

Ouvrages sur le Front Populaire présentés à la librairie Un point un trait.

Une proposition du Théâtre dans la Forêt, en partenariat avec la Maison d’Europe et d’Orient, en collaboration avec l’Institut d’Histoire Sociale de la C.G.T., l’Association Républicaine des Anciens Combattants (A.R.A.C.), la librairie Un point un trait et la Ville de Lodève, dans le cadre de l’événement 1936 2026 il y a 90 ans, le Front Populaire.

Libre participation.

Informations au 07 83 88 31 39. .

6 bis Boulevard de la Liberté Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 83 88 31 39

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English :

Book presentation, exhibition and musical entertainment: Chantons 36 ? Gabrielle Compan Chorale Militante de Lodève Institut d?Histoire Sociale de la CGT ARAC librairie un point un trait (libraire un point un trait Halle Dardé)

L’événement CHANTONS 36 Lodève a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC