ATELIER MAPPING CONCEPTION ET ANIMATION DE LA PROJECTION GÉANTE Lodève

ATELIER MAPPING CONCEPTION ET ANIMATION DE LA PROJECTION GÉANTE

Square Georges Auric Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Dès 11 ans Initie-toi au mapping fresque vidéo avec l’artiste Sophia L. Burns et crée une projection collective pour la façade du musée.

Découvre les techniques du mapping fresque vidéo et conçoit collectivement une composition pour présenter les créatures et leur environnement ; leur mouvement, leur déplacement sur la façade. Attention, dernière étape avant la projection publique le 6 février !

Durée 3h Dès 11 ans

Accessible au PMR .

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 10

English :

At the foot of the tapestries, let yourself be carried away by the stories of storyteller Hélène Guers.

German :

Am Fuße der Wandteppiche können Sie sich von den Geschichten der Märchenerzählerin Hélène Guers tragen lassen.

Italiano :

Da 11 anni in su Imparate il video affresco mapping con l’artista Sophia L. Burns e create una proiezione collettiva per la facciata del museo. Burns e creare una proiezione collettiva per la facciata del museo.

Espanol :

Al pie de los tapices, déjese llevar por las historias de la narradora Hélène Guers.

