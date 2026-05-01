Lodève

ESPACE COUTURE

276 Avenue Général de Gaulle Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29

Espace de couture autonome machines et matériel à disposition

Utilisation en autonomie des machines de l’atelier Rembobinez.

Les vendredis matin

le 15/05/2026 de 9h00 à 12h00.

le 22/05/2026 de 9h00 à 12h00.

le 29/05/2026 de 9h00 à 12h00. .

276 Avenue Général de Gaulle Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 67 44 29 90

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English : ESPACE COUTURE

Self-contained sewing area: machines and equipment available

L’événement ESPACE COUTURE Lodève a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC