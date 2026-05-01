ESPACE COUTURE Lodève
ESPACE COUTURE Lodève vendredi 15 mai 2026.
Lodève
ESPACE COUTURE
276 Avenue Général de Gaulle Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29
Espace de couture autonome machines et matériel à disposition
Utilisation en autonomie des machines de l’atelier Rembobinez.
Les vendredis matin
le 15/05/2026 de 9h00 à 12h00.
le 22/05/2026 de 9h00 à 12h00.
le 29/05/2026 de 9h00 à 12h00. .
276 Avenue Général de Gaulle Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 67 44 29 90
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English : ESPACE COUTURE
Self-contained sewing area: machines and equipment available
L’événement ESPACE COUTURE Lodève a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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