Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ESPACE COUTURE Lodève

ESPACE COUTURE Lodève vendredi 15 mai 2026.

Adresse : 276 Avenue Général de Gaulle

Ville : 34700 Lodève

Département : Hérault

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Tarif :

Lodève

ESPACE COUTURE

276 Avenue Général de Gaulle Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29

Espace de couture autonome machines et matériel à disposition
Utilisation en autonomie des machines de l’atelier Rembobinez.
Les vendredis matin
le 15/05/2026 de 9h00 à 12h00.
le 22/05/2026 de 9h00 à 12h00.
le 29/05/2026 de 9h00 à 12h00.   .

276 Avenue Général de Gaulle Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 67 44 29 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ESPACE COUTURE

Self-contained sewing area: machines and equipment available

L’événement ESPACE COUTURE Lodève a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

À voir aussi à Lodève (Hérault)