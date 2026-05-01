1936 LA GUERRE D’ESPAGNE ET LE SCANDALE DE LA NON INTERVENTION Salle Henri de Fumel (mairie), Lodève Lodève

Lodève

1936 LA GUERRE D’ESPAGNE ET LE SCANDALE DE LA NON INTERVENTION

Salle Henri de Fumel (mairie), Lodève 7 Place Hôtel de ville Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Conférence 1936 La guerre d’Espagne et le scandale de la non intervention Jean-Pierre Fournier (Université du Temps Libre Bas-Languedoc (UTL34) Salle Henri de Fumel, mairie de Lodève)

Une conférence de Jean-Pierre Fournier

Quand la guerre civile espagnole éclate en juillet 1936, le gouvernement français du Front Populaire dirigé par Léon Blum, n’apporte finalement pas d’aide militaire directe à la République espagnole malgré une proximité idéologique évidente. Il adopte au contraire la politique dite de non-intervention .

Jean-Pierre Fournier, aujourd’hui retraité, était professeur d’histoire-géographie au lycée Joseph Vallot de Lodève. Il anime des conférences historiques et géopolitiques pour l’Université du Temps Libre Bas-Languedoc (UTL34). Il s’est spécialisé´ sur la période des deux guerres mondiales, la guerre d’Espagne, les bagnes de Guyane et divers héraultais qui ont défrayé la chronique au début du vingtième siècle.

Une proposition du Théâtre dans la Forêt en partenariat avec la Maison d’Europe et d’Orient, en collaboration avec l’Université du Temps Libre du Bas-Languedoc, dans le cadre de l’événement 1936 2026 il y a 90 ans, le Front Populaire.

Le 18/05/2026 à 18h00 à la Salle Henri de Fumel, mairie de Lodève).

Informations au 07 83 88 31 39.

Libre participation. .

Salle Henri de Fumel (mairie), Lodève 7 Place Hôtel de ville Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 83 88 31 39

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English :

Lecture: 1936: The Spanish War and the scandal of non-intervention ? Jean-Pierre Fournier (Université du Temps Libre Bas-Languedoc (UTL34) ? Salle Henri de Fumel, Lodève town hall)

L’événement 1936 LA GUERRE D’ESPAGNE ET LE SCANDALE DE LA NON INTERVENTION Lodève a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC