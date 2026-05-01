LE FRONT POPULAIRE DANS LE LANGUEDOC MÉDITERRANÉEN Lodève

Lodève

LE FRONT POPULAIRE DANS LE LANGUEDOC MÉDITERRANÉEN

place Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Conférence de Philippe Lacombrade LE FRONT POPULAIRE DANS LE LANGUEDOC MÉDITERRANÉEN

Une conférence de Philippe Lacombrade

Il y a 90 ans, aux lendemains des élections du 26 avril 3 mai 1936, le gouvernement de Front Populaire dirigé par Léon Blum prenait le pouvoir avant qu’une vague massive de grèves ne touche le pays à partir du 11 mai.

La conférence sera l’occasion de mettre en perspective le déroulement de cette séquence politique et sociale dans le Languedoc Méditerranéen (Pyrénées-Orientales, Hérault, Aude, Gard). Après avoir mis en évidence les spécificités socio-économiques de ce territoire, nous évoquerons les victoires électorales de la gauche, dont l’élection à Montpellier du chrétien de gauche Paul Boulet, mais aussi les formes que prend la mobilisation sociale, à partir du 10 juin 1936 occupations d’usines, grèves massives dans le bâtiment, le tertiaire et les petites entreprises…

Nous ne négligerons pas de souligner l’importance des résistances, à la fois politiques et sociales, à ce Front Populaire et montrerons comment l’ancrage politique à gauche de nombreuses municipalités facilite les médiations entre syndicats ouvriers et patronaux et permet, à quelques exceptions près, la signature de conventions collectives permettant une sortie de crise relativement pacifique.

Philippe Lacombrade est agrégé d’histoire, HDR en histoire contemporaine, membre du centre de recherche CRISES de l’Université Paul Valéry de Montpellier et de l’Association Maitron Languedoc-Roussillon.

La conférence sera introduite et clôturée par une courte pause poétique proposée par l’association Traits d’union, suivie d’une rencontre autour d’un verre au Patio.

Soirée proposée par le Théâtre dans la Forêt en partenariat avec la Maison d’Europe et d’Orient, en collaboration avec Midi Rouge le Maitron, la médiathèque Confluence, Traits d’union et Mouvances, dans le cadre de l’événement 1936 2026 il y a 90 ans, le Front Populaire .

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 83 88 31 39

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English :

Lecture by Philippe Lacombrade: LE FRONT POPULAIRE DANS LE LANGUEDOC MÉDITERRANÉEN

L’événement LE FRONT POPULAIRE DANS LE LANGUEDOC MÉDITERRANÉEN Lodève a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC