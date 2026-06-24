La maison peau Chevières

Informations pratiques

Chevières

La maison peau

Place du village Chevières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

C’est en vidant la maison de ses parents que la metteuse en scène et autrice Laurence Magnée a découvert qu’ils y étaient encore. Partant de son expérience personnelle et de sa relation avec ses mort·es, elle a débuté une enquête et interviewé une cinquantaine de personnes sur les liens qui unissent vivant·es et mort·es. Les spectateurs sont invités à visiter cette maison, à découvrir les récits qui y gitent et, qui sait, à laisser eux-mêmes la trace des leurs. Les Ombres des Soirs reviennent pour une 4ème édition en Argonne Ardennaise pour une FÊTE DU THÉÂTRE ! Cette fête, c’est d’abord celle de la diversité des formes et des regards pas moins de 29 événements vous attendent ! D’un spectacle à l’autre, passez du rire à l’émotion, du réel à l’imaginaire, de l’intime au collectif.Au programme du 15 au 26 juillet – 7 spectacles (théâtre contemporain, spectacle déambulatoire, jeune public…)- 25 représentations dans toute l’Argonne Ardennaise- 4 ateliers théâtre Que vous soyez fidèle au festival depuis ses débuts ou que vous le découvriez aujourd’hui, parlez-en autour de vous, venez entre amis, en famille ou entre voisins pour vibrer avec nous !

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Place du village Chevières 08250 Ardennes Grand Est

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English :

It was while clearing out her parents’ house that director and author Laurence Magnée discovered they were still there. Drawing on her personal experience and her relationship with her deceased loved ones, she began an investigation and interviewed about fifty people about the bonds that unite the living and the dead.%A0 Audience members are invited to visit this house, discover the stories that lie within, and—who knows— %E0 leave their own mark.%A0 Les Ombres des Soirs returns for its 4%E8th edition in the Argonne Ardennaise for a F%CATE DU TH%C9%C2TRE! This festival is, first and foremost, a celebration of diversity in forms and perspectives: no fewer than 29 events await you! From one show to the next, you’ll move from laughter to emotion, from reality to the imagination, and from the intimate to the collective.On the program from July 15 to 26: 7 performances (contemporary theater, street theater, shows for young audiences, etc.) 25 performances throughout the Argonne Ardennaise region- 4 theater workshops Whether you’ve been a loyal festivalgoer since the very beginning or are just discovering it today, spread the word, and come with friends, family, or neighbors to experience the excitement with us!

L’événement La maison peau Chevières a été mis à jour le 2026-06-24 par Ardennes Tourisme