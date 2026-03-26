La Malédiction de la Lune de Sang Archives Départementales des Landes Mont-de-Marsan
La Malédiction de la Lune de Sang Archives Départementales des Landes Mont-de-Marsan vendredi 17 avril 2026.
La Malédiction de la Lune de Sang
Archives Départementales des Landes 25 place du 6e RPIMA Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
La Malédiction de la Lune de Sang , c’est l’intitulé de cette étrange enquête que vous proposeront les Archives départementales des Landes, à Mont-de-Marsan, le vendredi 17 avril 2026. Venez vous enfermer dans le temple de la mémoire pour décrypter, ou encore fouiller dans les documents afin de démêler les énigmes et aider les Archives à résoudre bien des mystères.
Tous publics. Durée 1 h 30 Vendredi 17 avril à 10h, 14h et 16h Groupe de 4 à 8 personnes maximum .
Archives Départementales des Landes 25 place du 6e RPIMA Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 75 20 archives@landes.fr
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English : La Malédiction de la Lune de Sang
L’événement La Malédiction de la Lune de Sang Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Mont-de-Marsan
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