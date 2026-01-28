La malédiction des Templiers – Visite spéciale Vendredi 13

Voici un aperçu de ce qui vous attend :Les Templiers et l’Ordre du Temple. Qui n’est pas fasciné à l’évocation de ces mystérieux chevaliers des croisades au destin tragique ? Bien des choses ont été relatées à leur sujet, jusqu’à alimenter les fantasmes les plus fous ou déclencher de véritables chasses au trésor. Qui étaient-ils ? Où vivaient-ils ? Quels étaient leurs rites secrets et leurs pratiques ? Qu’est devenu leur trésor ? Pourquoi se sont-ils fait arrêter à Paris le vendredi 13 octobre 1307 ? Le dernier Grand Maître a-t-il vraiment maudit les rois de France sur le bûcher ? Les Francs-Maçons sont-ils les héritiers des Templiers ?

Cette visite est une véritable enquête et reconstitution de l’histoire prestigieuse de l’Ordre à Paris et dans le monde. Vous découvrirez les discrets restes de leur présence dans le quartier du Temple, puis retracerez leur procès, des Archives nationales au mémorial de leur exécutions sur l’île de la Cité. Appuyée de nombreux documents et visuels, c’est une véritable épopée au cœur du Paris médiéval qui vous attend.

A l’occasion du prochain vendredi 13, date maudite à laquelle tous les Templiers de France sont arrêtés et torturés, nous vous invitons à venir découvrir une visite exceptionnelle sur l’histoire du Temple et de ses restes archéologiques. En compagnie de Guillaume, costumé pour l’occasion, vous remonterez le fil de leur procès depuis leur commanderie du quartier Temple jusqu’au lieu d’exécution du dernier grand maître de l’Ordre, Jacques de Molay. La balade se terminera par une dégustation d’hypocras, boisson réputée des chevaliers, l’occasion de boire ainsi à leur mémoire.

Le vendredi 13 mars 2026

de 19h00 à 21h30

Le vendredi 13 février 2026

de 19h00 à 21h30

payant

25€/pers

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

