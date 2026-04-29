La Malo z’Orgues Eglise de Paramé Saint-Malo
La Malo z’Orgues Eglise de Paramé Saint-Malo dimanche 10 mai 2026.
Saint-Malo
La Malo z’Orgues
Eglise de Paramé 29 Rue Ange Fontan Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Le jeune public malouin part à la découverte des orgues 2 rendez-vous dans 2 quartiers de la ville pour aller à la rencontre de 2 instruments !
Guidés par les professeurs du Conservatoire et leurs élèves, les enfants sont invités à explorer de nouveaux univers.
Telle une malle aux trésors, la Malo z’Orgues promet de belles surprises ! .
Eglise de Paramé 29 Rue Ange Fontan Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 16 57 16
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English :
L’événement La Malo z’Orgues Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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