La Malo z’Orgues Eglise de Paramé Saint-Malo

Saint-Malo

La Malo z’Orgues

Eglise de Paramé 29 Rue Ange Fontan Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Le jeune public malouin part à la découverte des orgues 2 rendez-vous dans 2 quartiers de la ville pour aller à la rencontre de 2 instruments !

Guidés par les professeurs du Conservatoire et leurs élèves, les enfants sont invités à explorer de nouveaux univers.

Telle une malle aux trésors, la Malo z’Orgues promet de belles surprises ! .

Eglise de Paramé 29 Rue Ange Fontan Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 16 57 16

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English :

L’événement La Malo z’Orgues Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel