Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Malo z’Orgues Eglise Sainte-Croix Saint-Malo

La Malo z’Orgues Eglise Sainte-Croix Saint-Malo dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Eglise Sainte-Croix

Adresse : 9 Rue Jeanne Jugan

Ville : 35400 Saint-Malo

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Malo

La Malo z’Orgues

Eglise Sainte-Croix 9 Rue Jeanne Jugan Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Le jeune public malouin part à la découverte des orgues 2 rendez-vous dans 2 quartiers de la ville pour aller à la rencontre de 2 instruments !

Guidés par les professeurs du Conservatoire et leurs élèves, les enfants sont invités à explorer de nouveaux univers.

Telle une malle aux trésors, la Malo z’Orgues promet de belles surprises !   .

Eglise Sainte-Croix 9 Rue Jeanne Jugan Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 16 57 16 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Malo z’Orgues Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

À voir aussi à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)