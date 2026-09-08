La Manufacture en bazar #3 Place de la Manufacture Nantes
dimanche 27 septembre 2026 · Place de la Manufacture · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-27 09:00 –
Gratuit : oui Gratuit visiteurs Tout public
Venez chiner, vendre, partager et profiter d’une belle journée tous ensemble !Le bazar s’étendra rue de Coulmiers, sur la place de la Manufacture, et chez les commerçants du quartier, exceptionnellement ouverts pour l’occasion !Au programme : un grand vide-grenier, un marché de créateurs, un marché de producteurs locaux, de nombreuses animations pour les enfants, et plusieurs lieux de restauration pour vous régaler !Et pour clôturer la journée en beauté : un concert sur la place de la Manufacture !???? Exposants : réservez votre emplacement
Place de la Manufacture Nantes 44021
0764442445
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