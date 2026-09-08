La Manufacture en bazar #3 Place de la Manufacture Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-27 09:00 –

Gratuit : oui Gratuit visiteurs Tout public

Venez chiner, vendre, partager et profiter d’une belle journée tous ensemble !Le bazar s’étendra rue de Coulmiers, sur la place de la Manufacture, et chez les commerçants du quartier, exceptionnellement ouverts pour l’occasion !Au programme : un grand vide-grenier, un marché de créateurs, un marché de producteurs locaux, de nombreuses animations pour les enfants, et plusieurs lieux de restauration pour vous régaler !Et pour clôturer la journée en beauté : un concert sur la place de la Manufacture !???? Exposants : réservez votre emplacement

Place de la Manufacture Nantes 44021

0764442445



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