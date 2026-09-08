UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

La Manufacture en bazar #3 Place de la Manufacture Nantes

dimanche 27 septembre 2026 · Place de la Manufacture · Nantes

La Manufacture en bazar #3 Place de la Manufacture Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00
Lieu
Place de la Manufacture
Adresse
Place de la Manu, 44000 Nantes
Ville
44021 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit visiteurs

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-27 09:00 –
Gratuit : oui Gratuit visiteurs Tout public 

Venez chiner, vendre, partager et profiter d’une belle journée tous ensemble !Le bazar s’étendra rue de Coulmiers, sur la place de la Manufacture, et chez les commerçants du quartier, exceptionnellement ouverts pour l’occasion !Au programme : un grand vide-grenier, un marché de créateurs, un marché de producteurs locaux, de nombreuses animations pour les enfants, et plusieurs lieux de restauration pour vous régaler !Et pour clôturer la journée en beauté : un concert sur la place de la Manufacture !???? Exposants : réservez votre emplacement

Place de la Manufacture Nantes 44021
0764442445


Afficher la carte du lieu Place de la Manufacture et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)