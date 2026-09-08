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La Manufacture en bazar #3, Place de la Manufacture, Nantes

dimanche 27 septembre 2026 · Place de la Manufacture · Nantes

La Manufacture en bazar #3, Place de la Manufacture, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Place de la Manufacture
Adresse
Place de la Manu, 44000 Nantes
Ville
44021 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit visiteurs

La Manufacture en bazar #3 Dimanche 27 septembre, 09h00 Place de la Manufacture Loire-Atlantique

Gratuit visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:00:00+02:00

Venez chiner, vendre, partager et profiter d’une belle journée tous ensemble !
Le bazar s’étendra rue de Coulmiers, sur la place de la Manufacture, et chez les commerçants du quartier, exceptionnellement ouverts pour l’occasion !
Au programme : un grand vide-grenier, un marché de créateurs, un marché de producteurs locaux, de nombreuses animations pour les enfants, et plusieurs lieux de restauration pour vous régaler !
Et pour clôturer la journée en beauté : un concert sur la place de la Manufacture !
Exposants : réservez votre emplacement

Place de la Manufacture Place de la Manu, 44000 Nantes Nantes 44021 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « asso.com.manu@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0764442445 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-des-commercants-de-la-manufacture/evenements/vide-grenier-du-dimanche-27-septembre-2026 »}]
Le grand vide-grenier festif est de retour ! vide-grenier videgrenier2026

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