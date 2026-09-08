La Manufacture en bazar #3, Place de la Manufacture, Nantes

Informations pratiques

La Manufacture en bazar #3 Dimanche 27 septembre, 09h00 Place de la Manufacture Loire-Atlantique

Gratuit visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:00:00+02:00

Venez chiner, vendre, partager et profiter d’une belle journée tous ensemble !

Le bazar s’étendra rue de Coulmiers, sur la place de la Manufacture, et chez les commerçants du quartier, exceptionnellement ouverts pour l’occasion !

Au programme : un grand vide-grenier, un marché de créateurs, un marché de producteurs locaux, de nombreuses animations pour les enfants, et plusieurs lieux de restauration pour vous régaler !

Et pour clôturer la journée en beauté : un concert sur la place de la Manufacture !

Exposants : réservez votre emplacement

Place de la Manufacture Place de la Manu, 44000 Nantes Nantes 44021 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « asso.com.manu@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0764442445 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-des-commercants-de-la-manufacture/evenements/vide-grenier-du-dimanche-27-septembre-2026 »}]

Le grand vide-grenier festif est de retour ! vide-grenier videgrenier2026