La Marche des conteurs Marval
La Marche des conteurs Marval mardi 4 août 2026.
Marval
La Marche des conteurs
Marval Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Depuis 2007, chaque été, des conteurs professionnels colportent une parole poétique, ludique et engagée. La Marche des Conteurs est un acte de résistance modeste mais volontaire. Un échange simple et solidaire qui s’ancre dans des valeurs de rencontre et d’ouverture. Soyez au rendez-vous, chaque représentation est unique, laquelle allez-vous choisir ? .
Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 43 47 62 lamarchedesconteurs@gmail.com
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English : La Marche des conteurs
L’événement La Marche des conteurs Marval a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Ouest Limousin
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