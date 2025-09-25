La marche des Rois Places comtales rue Thiers cours Mirabeau Cours Sextius rue des Cordeliers place de l’Hôtel de Ville rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence

La marche des Rois

Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 14h. Places comtales rue Thiers cours Mirabeau Cours Sextius rue des Cordeliers place de l’Hôtel de Ville rue Gaston de Saporta Centre ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Histoires d’Aix et de Provence organise la traditionnelle Marche des Rois à travers les rues jusqu’à la cathédrale Saint-Sauveur où se déroule depuis plus de deux siècles la cérémonie religieuse de l’adoration des rois mages.

A divers endroits de la ville, le cortège s’arrête et chante avec la foule les chants traditionnels de Noël et des groupes folkloriques dansent. Dans la cathédrale, sous la présidence de Monseigneur l’Archevêque, les santons déposent leurs présents au nouveau-né dans sa crèche. Les rois mages viennent adorer l’enfant Jésus et lui offrir l’or, l’encens et la myrrhe, sur la marche de Turenne, accompagnés par les grandes orgues, l’Harmonie Municipale d’Aix en Provence et l’Académie du Tambourin.



● 14h Places comtales, chants et danses.

● 14h15 Départ départ du cortège devant l’église de la Madeleine puis rues Thiers et Tournefort,

● Rassemblement au pied de la statue du Roi René, chants et danses, puis descente du cours Mirabeau,

● Fontaine de la Rotonde, chants et danse,

● Cours Sextius, rue des Cordeliers,

● Place de la Mairie, chants et danses, distribution de calissons,

● Rue Gaston de Saporta,

● 16h, cathédrale Saint Sauveur célébration de la Marche des Rois. .

English :

Histoires d’Aix et de Provence organizes the traditional March of the Kings through the streets to Saint-Sauveur Cathedral, where for over two centuries the religious ceremony of the adoration of the Magi has taken place.

German :

Histoires d’Aix et de Provence organisiert den traditionellen Dreikönigsmarsch durch die Straßen bis zur Kathedrale Saint-Sauveur, wo seit mehr als zwei Jahrhunderten die religiöse Zeremonie der Anbetung der Heiligen Drei Könige stattfindet.

Italiano :

Histoires d’Aix et de Provence organizza la tradizionale Marcia dei Re attraverso le strade fino alla Cattedrale di Saint-Sauveur, dove da oltre due secoli si svolge la cerimonia religiosa dell’adorazione dei Re Magi.

Espanol :

Histoires d’Aix et de Provence organiza la tradicional Marcha de los Reyes por las calles hasta la catedral de Saint-Sauveur, donde desde hace más de dos siglos tiene lugar la ceremonia religiosa de la adoración de los Reyes Magos.

