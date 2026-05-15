Boust

La Marche du Patrimoine

84 rue des bleuets Boust Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28 14:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Enfilez vos baskets pour (re)découvrir la diversité et la richesse du village grâce à la Marche du Patrimoine !

Trois distances sont proposées six, dix et quinze kilomètres, de quoi satisfaire tous les niveaux. Des points de ravitaillement seront disponibles sur les plus grands parcours, et à l’arrivée, un bon repas avec jambon à la broche, casse-croûte, crêpes et boissons.

Dernier départ à midi pour le plus grand parcours.Tout public

2 .

84 rue des bleuets Boust 57570 Moselle Grand Est cetp.boust@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Put on your sneakers and (re)discover the diversity and richness of the village with the Heritage Walk!

Three distances are on offer: six, ten and fifteen kilometers, with something for everyone. Refreshment points will be available on the longer routes, and at the finish line, a delicious meal with ham on the spit, snacks, crêpes and drinks.

Last departure at noon for the longest course.

L’événement La Marche du Patrimoine Boust a été mis à jour le 2026-05-15 par OT CATTENOM ET ENVIRONS