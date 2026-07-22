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La marche, souffle et douceur Rives du Trieux. Épicerie Champ Libre Pabu

jeudi 6 août 2026 · Épicerie Champ Libre · Pabu

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Épicerie Champ Libre
Adresse
86 Rue de l'Armor
Ville
22200 Pabu
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pabu

La marche, souffle et douceur Rives du Trieux.

Épicerie Champ Libre 86 Rue de l’Armor Pabu Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:30:00
fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Tous les jeudis du 30 juillet au 20 août.
Offrez-vous une parenthèse de bien-être en pleine nature, le long des rives paisibles du Trieux à Pabu. Lors de cet atelier, vous découvrirez une manière nouvelle et consciencieuse de marcher, la marche Afghane , où chaque pas s’accorde au souffle, pour retrouver énergie, calme et présence. Une respiration guidée pour oxygéner le corps et apaiser l’esprit. Une marche douce, accessible à tous, dans un cadre naturel ressourçant. Un moment de convivialité pour conclure, autour d’une dégustation gourmande, en terrasse à l’épicerie Champ libre !   .

Épicerie Champ Libre 86 Rue de l’Armor Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 58 79 93 

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English :

L’événement La marche, souffle et douceur Rives du Trieux. Pabu a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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