La marche, souffle et douceur Rives du Trieux. Épicerie Champ Libre Pabu
jeudi 13 août 2026 · Épicerie Champ Libre · Pabu
Informations pratiques
Pabu
La marche, souffle et douceur Rives du Trieux.
Épicerie Champ Libre 86 Rue de l’Armor Pabu Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13 12:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Tous les jeudis du 30 juillet au 20 août.
Offrez-vous une parenthèse de bien-être en pleine nature, le long des rives paisibles du Trieux à Pabu. Lors de cet atelier, vous découvrirez une manière nouvelle et consciencieuse de marcher, la marche Afghane , où chaque pas s’accorde au souffle, pour retrouver énergie, calme et présence. Une respiration guidée pour oxygéner le corps et apaiser l’esprit. Une marche douce, accessible à tous, dans un cadre naturel ressourçant. Un moment de convivialité pour conclure, autour d’une dégustation gourmande, en terrasse à l’épicerie Champ libre ! .
Épicerie Champ Libre 86 Rue de l’Armor Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 58 79 93
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English :
L’événement La marche, souffle et douceur Rives du Trieux. Pabu a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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