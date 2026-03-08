La Marine et les peintres quatre siècles d’art et de pouvoir Musée national de la Marine Paris 16e Arrondissement

La Marine et les peintres quatre siècles d’art et de pouvoir

Musée national de la Marine 17 place du Trocadéro Paris 16e Arrondissement Paris

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-13

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-05-13

Une exposition majeure dévoile, au Musée national de la Marine, l’évolution des regards artistiques sur l’univers naval, du XVIIᵉ au XXᵉ siècle. Une plongée dans 400 ans d’histoire maritime.

Musée national de la Marine 17 place du Trocadéro Paris 16e Arrondissement 75016 Paris Île-de-France +33 1 53 65 69 53 reservation@musee-marine.fr

English :

A major exhibition at the Musée National de la Marine reveals the evolution of artistic views of the naval world from the 17th to the 20th century. A plunge into 400 years of maritime history.

