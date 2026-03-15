La MARPA fête ses 10 ans !

7 Bis Rue du Stade Savigny-en-Sancerre Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La MARPA Haut Berry Val de Loire fête ses 10 ans et vous convie à ses portes ouvertes .Un petit marché de producteurs et d’artisanat se déroulera dans le parc.

La MARPA Haut Berry Val de Loire fête ses 10 ans et vous convie à ses portes ouvertes Un petit marché de producteurs et d’artisanat prendra place dans le parc.

Buvette et restauration sur place.

Mais qui dit anniversaire, dit aussi plein de surprises….. 0 .

7 Bis Rue du Stade Savigny-en-Sancerre 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 00 12

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English :

The MARPA Haut Berry Val de Loire celebrates its 10th anniversary and invites you to its open house, where a small market of producers and craftsmen will take place in the park.

L’événement La MARPA fête ses 10 ans ! Savigny-en-Sancerre a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois