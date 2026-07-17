AGENDA · Grand'Rivière
La Martinique AN TAN WOBE, Grand-Rivière, Grand’Rivière
samedi 18 juillet 2026 · Grand-Rivière · Grand'Rivière
Informations pratiques
La Martinique AN TAN WOBE Samedi 18 juillet, 13h30 Grand-Rivière
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T19:30:00+02:00 – 2026-07-19T03:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T19:30:00+02:00 – 2026-07-19T03:00:00+02:00
Sylvie Meslien, historienne et auteure vous propose de vous plonger dans la Martinique de noss ainés du temps de l’Amiral Robert..
Grand-Rivière Grand-Rivière Grand’Rivière 97218 Martinique
Conférence sur le thème de la résistance et la dissidence
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