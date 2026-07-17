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La Martinique AN TAN WOBE, Grand-Rivière, Grand’Rivière

samedi 18 juillet 2026 · Grand-Rivière · Grand'Rivière

La Martinique AN TAN WOBE, Grand-Rivière, Grand’Rivière

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Grand-Rivière
Adresse
Grand-Rivière
Ville
97218 Grand'Rivière
Tarif
Entrée libre

La Martinique AN TAN WOBE Samedi 18 juillet, 13h30 Grand-Rivière

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T19:30:00+02:00 – 2026-07-19T03:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T19:30:00+02:00 – 2026-07-19T03:00:00+02:00

Sylvie Meslien, historienne et auteure vous propose de vous plonger dans la Martinique de noss ainés du temps de l’Amiral Robert..

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