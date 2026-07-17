La Martinique AN TAN WOBE, Grand-Rivière, Grand’Rivière

Informations pratiques

La Martinique AN TAN WOBE Samedi 18 juillet, 13h30 Grand-Rivière

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T19:30:00+02:00 – 2026-07-19T03:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T19:30:00+02:00 – 2026-07-19T03:00:00+02:00

Sylvie Meslien, historienne et auteure vous propose de vous plonger dans la Martinique de noss ainés du temps de l’Amiral Robert..

Grand-Rivière Grand-Rivière Grand’Rivière 97218 Martinique

Conférence sur le thème de la résistance et la dissidence