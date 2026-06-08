La Martoche, attraction foraine Compagnie Cramoisie Les Ricochets en territoire Doix Doix lès Fontaines vendredi 14 août 2026.

Doix lès Fontaines

La Martoche, attraction foraine Compagnie Cramoisie Les Ricochets en territoire

Doix 8 Allée des Marronniers Doix lès Fontaines Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14 20:30:00

Date(s) :

2026-08-14

31ème édition du Festival des Arts de la rue, proposé par la Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.

Avec cette attraction qui porte son nom, la famille Martoche remet au goût du jour le célèbre et fameux “High Striker”, un jeu de force et d’adresse traditionnel, symbole des fêtes foraines d’antan.

Fidèles à la devise de leur famille, “Tout dans les bras, rien dans la caboche”, les quatre cousins vous proposent cette drôle d’attraction foraine, tout en batifolant entre joie de vivre, guillerette stupidité, coups de gueule et névroses évidentes.

Avec eux, quelques joueurs auront la chance de partager une passionnante tranche de vie, comme un véritable tour de manège.

Le public lui, n’aura qu’à se laisser porter pour se délecter et spectaculaires situations spectaculaires hilarantes.

Un joyeux mélange d’attraction foraine et d’interaction, au parfum rétro-brocante.

Genre : Jeu/attraction foraine

Durée : ouverte pendant 1 heure

Ambiance familiale, conviviale et chaleureuse assurée pour un public de 4 à 77 ans

Bar et restauration sur place

La soirée continue avec la Mairie de Doix lès Fontaines https://www.facebook.com/doixlesfontaines

En partenariat avec le comité des fêtes et la Mairie de Doix lès Fontaines .

Doix 8 Allée des Marronniers Doix lès Fontaines 85200 Vendée Pays de la Loire

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English :

31st edition of the Festival des Arts de la rue, proposed by the Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.

L’événement La Martoche, attraction foraine Compagnie Cramoisie Les Ricochets en territoire Doix lès Fontaines a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin