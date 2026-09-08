La matière de la peinture Musée d’arts de Nantes Nantes
vendredi 6 novembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-06 16:00 – 17:15
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte
Les tableaux sont des objets matériels, et pas seulement des images. Cette conférence explore la matérialité de la peinture, en observant les différents éléments qui la constituent et diverses techniques ; grisaille, fondu, aplat ou dégradé comme vecteurs d’expression artistique. Elle examine comment ces techniques influencent la perception de l’œuvre, en jouant sur la texture, la lumière et la profondeur, et révèlent ainsi les intentions de l’artiste.Durée : 1h15
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860897370400195
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