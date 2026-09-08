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La matière de la peinture Musée d’arts de Nantes Nantes

vendredi 6 novembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

La matière de la peinture Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-06 16:00 – 17:15
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte 

Les tableaux sont des objets matériels, et pas seulement des images. Cette conférence explore la matérialité de la peinture, en observant les différents éléments qui la constituent et diverses techniques ; grisaille, fondu, aplat ou dégradé comme vecteurs d’expression artistique. Elle examine comment ces techniques influencent la perception de l’œuvre, en jouant sur la texture, la lumière et la profondeur, et révèlent ainsi les intentions de l’artiste.Durée : 1h15

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860897370400195


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