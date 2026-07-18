Informations pratiques

Vauquois

La matinée des bébés, histoire et exploration des cabanes

Vauquois Meuse

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-08-01 11:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-01 2026-08-15 2026-08-29

Offrez aux tout-petits (- 5 ans) une première immersion au cœur de la nature avec La matinée des bébés. Entre lectures d’histoires, découvertes sensorielles et exploration de cabanes aménagées spécialement pour eux, les jeunes visiteurs sont invités à éveiller leur curiosité en douceur.

Dans un environnement calme et sécurisé, les enfants pourront observer, toucher, écouter et s’émerveiller au fil d’activités adaptées à leur âge. Un moment privilégié à partager en famille, pour apprendre, jouer et grandir au contact de la nature.

Une activité ludique et pleine de douceur pour les premiers pas des explorateurs en herbe.Enfants

4 .

Vauquois 55270 Meuse Grand Est +33 9 74 19 15 32 lahardonnerie@welfarm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Give little ones (under 5) their first taste of nature with “La matinée des bébés.” Through storytime, sensory experiences, and exploring playhouses designed especially for them, young visitors are invited to gently awaken their curiosity.

In a calm and safe environment, children can observe, touch, listen, and marvel at the world around them through age-appropriate activities. A special moment to share as a family—to learn, play, and grow while connecting with nature.

A fun and gentle activity for budding explorers taking their first steps.

L’événement La matinée des bébés, histoire et exploration des cabanes Vauquois a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DU PAYS D’ARGONNE