La médecine à la Renaissance Le Village Suze-la-Rousse
La médecine à la Renaissance Le Village Suze-la-Rousse samedi 4 avril 2026.
La médecine à la Renaissance
Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 16:00:00
fin : 2026-05-03 16:15:00
Date(s) :
2026-04-04
Présentation flash dans la cour du château
Accompagné d’un médiateur, venez découvrir les grandes avancées de la médecine à travers des précurseurs tels que Léonard de Vinci, Ambroise Paré ou André Vésale.
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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 44 leschateaux@ladrome.fr
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English :
Flash presentation in the château courtyard:
Accompanied by a mediator, come and discover the great advances in medicine as seen through the eyes of pioneers such as Leonardo da Vinci, Ambroise Paré and André Vésale.
L’événement La médecine à la Renaissance Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence