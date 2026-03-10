La médecine à la Renaissance Le Village Suze-la-Rousse

La médecine à la Renaissance

Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-05-03 16:15:00

Date(s) :

2026-04-04

Présentation flash dans la cour du château

Accompagné d’un médiateur, venez découvrir les grandes avancées de la médecine à travers des précurseurs tels que Léonard de Vinci, Ambroise Paré ou André Vésale.

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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 44 leschateaux@ladrome.fr

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English :

Flash presentation in the château courtyard:

Accompanied by a mediator, come and discover the great advances in medicine as seen through the eyes of pioneers such as Leonardo da Vinci, Ambroise Paré and André Vésale.

L’événement La médecine à la Renaissance Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence