La médiathèque idéale Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 10:00 –

Gratuit : oui Tout public

La médiathèque organise une journée festive et participative invitant le public à ouvrir les imaginaires et à inventer la médiathèque idéale avant son réaménagement. Chacun pourra rêver à ce qu’il préfère dans une médiathèque, ce qu’il aimerait pour bien s’y sentir et ce qu’il souhaiterait y trouver.De 10h à 13h, chacun pourra librement participer à des ateliers de construction en Lego avec l’agence de design Bureau des possibles, réinventer les espaces et le mobilier de la médiathèque grâce à différentes matières.un brunch sera proposé par l’ACM de Nantes nord, puis, dans l’après-midi, des parties du jeu Minecraft seront animées par l’Accoord pour prolonger cette journée placée sous le signe de la créativité et du partage.Toute la journée, le public est enfin invité à contribuer à un mur à souhaits et échanger avec les bibliothécaires.

Médiathèque Luce Courville Nantes 44300

0240415350 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=biblis-en-folie-atelier-minecraft-avec-laccoord



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