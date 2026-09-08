La médiathèque idéale, Médiathèque Luce Courville, Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
La médiathèque idéale Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
La médiathèque Luce Courville organise une journée festive et participative invitant le public à imaginer la médiathèque idéale.
Dès 10 h, chacun pourra participer librement à des ateliers de construction en Lego, réinventer les espaces et le mobilier de la médiathèque grâce à différentes matières, contribuer à un mur à souhaits et échanger avec les bibliothécaires.
Un brunch sera proposé le midi, puis, dans l’après-midi, un atelier Minecraft animé par l’Accoord viendra prolonger cette journée placée sous le signe de la créativité et du partage.
Médiathèque Luce Courville 1 Rue Eugène Thomas, 44300 Nantes, France Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240415350 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville Espace de culture et de loisir, la médiathèque Luce Courville est implantée dans le quartier Nord de Nantes, et permet à ses habitants, comme à tous les Nantais, d’accéder à une offre complète de supports documentaires de qualité. Ses espaces sont vastes et conviviaux, avec un jardin extérieur pour se détendre. Tramway ligne 2 : arrêt Chêne des Anglais. Bus C2 et 96 : arrêt Chêne des Anglais.
Biblis en folie 2026
© Ville de Nantes – Céline Jacq
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