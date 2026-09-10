La médiathèque idéale, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

La médiathèque idéale Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Vous avez des idées ou envie d’inventer collectivement ? Avant le réaménagement de la médiathèque Luce Courville, venez, toute la journée, imaginer une médiathèque idéale : chacun pourra rêver à ce qu’il y préfère, ce qu’il aimerait pour bien s’y sentir et ce qu’il souhaiterait y trouver.

De 10h à 13h, une participation libre permettra de s’exprimer avec des ateliers de construction en Lego, ou des explorations de matières et de formes pour réinventer les différents espaces et le mobilier.

À partir de 11h30, un brunch sera proposé par l’ACM de Nantes Nord.

De 14h30 à 17h30, un atelier Minecraft créé spécifiquement par l’Accoord proposera de reconstruire virtuellement une médiathèque idéale (sur inscription).

Toute la journée, le public est également invité à contribuer à un mur à souhaits et à échanger avec les bibliothécaires.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=biblis-en-folie-atelier-minecraft-avec-laccoord »}]

Journée festive dans le cadre de Biblis en folie et du réaménagement de la médiathèque.