La médiathèque numérique s’invite à la plage Plage de Criel Criel-sur-Mer
mardi 4 août 2026 · Plage de Criel · Criel-sur-Mer
Informations pratiques
Criel-sur-Mer
La médiathèque numérique s’invite à la plage
Plage de Criel Cabine Lire à la Plage Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 16:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Venez découvrir ses ressources livres, musiques, films, presse…
Accessible partout gratuitement ! .
Plage de Criel Cabine Lire à la Plage Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 20
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English : La médiathèque numérique s’invite à la plage
L’événement La médiathèque numérique s’invite à la plage Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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