La médiathèque numérique s’invite à la plage Plage de Criel Criel-sur-Mer

Informations pratiques

Criel-sur-Mer

La médiathèque numérique s’invite à la plage

Plage de Criel Cabine Lire à la Plage Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Venez découvrir ses ressources livres, musiques, films, presse…

Accessible partout gratuitement ! .

Plage de Criel Cabine Lire à la Plage Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 20

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English : La médiathèque numérique s’invite à la plage

L’événement La médiathèque numérique s’invite à la plage Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers