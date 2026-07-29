La médiathèque numérique s’invite à la plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport
vendredi 14 août 2026 · Esplanade Louis Aragon · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
La médiathèque numérique s’invite à la plage
Esplanade Louis Aragon Cabine Lire à la plage Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 16:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Venez découvrir ses ressources livres, musiques, films, presse…
Accessible partout gratuitement ! .
Esplanade Louis Aragon Cabine Lire à la plage Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 20
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English : La médiathèque numérique s’invite à la plage
L’événement La médiathèque numérique s’invite à la plage Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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