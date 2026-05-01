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La Médiévale du Mesnil-Théribus Le Mesnil-Théribus

La Médiévale du Mesnil-Théribus Le Mesnil-Théribus dimanche 31 mai 2026.

Adresse : rue de la Mairie

Ville : 60240 Le Mesnil-Théribus

Département : Oise

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Le Mesnil-Théribus

La Médiévale du Mesnil-Théribus

rue de la Mairie Le Mesnil-Théribus Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Fête médiévale du Mesnil-Théribus avec artistes de rues, spectacle de feu, animation et marché médiéval
Fête médiévale du Mesnil-Théribus avec artistes de rues, spectacle de feu, animation et marché médiéval   .

rue de la Mairie Le Mesnil-Théribus 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 47 75 05  caroledelande@hotmail.fr

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English :

Mesnil-Théribus medieval festival with street performers, fire show, entertainment and medieval market

L’événement La Médiévale du Mesnil-Théribus Le Mesnil-Théribus a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre