Le Mesnil-Théribus

La Médiévale du Mesnil-Théribus

rue de la Mairie Le Mesnil-Théribus Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Fête médiévale du Mesnil-Théribus avec artistes de rues, spectacle de feu, animation et marché médiéval

Fête médiévale du Mesnil-Théribus avec artistes de rues, spectacle de feu, animation et marché médiéval .

rue de la Mairie Le Mesnil-Théribus 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 47 75 05 caroledelande@hotmail.fr

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English :

Mesnil-Théribus medieval festival with street performers, fire show, entertainment and medieval market

L’événement La Médiévale du Mesnil-Théribus Le Mesnil-Théribus a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre