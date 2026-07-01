La Méditerranée. Splaaash!, Espace Etoile, Emmerin
vendredi 2 octobre 2026 · Espace Etoile · Emmerin
Informations pratiques
La Méditerranée. Splaaash! Vendredi 2 octobre, 18h00 Espace Etoile Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Histoires racontées par nos conteuses, Paquita et Anne-Marie, illustrées musicalement par les élèves de la classe de flûte traversière de l’école de musique d’Emmerin. Un voyage qui nous emmènera en Espagne, en Italie, en Grèce, en Egypte, au Liban et au Maroc et se terminera en France.
Espace Etoile 4 rue Auguste Potié, Emmerin Emmerin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 07 17 60 »}, {« type »: « email », « value »: « biblio.emmerin@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque-emmerin.c3rb.org/ »}]
Lecture de contes. Voyage autour de la Méditerranée
À voir aussi à Emmerin (Nord)
- Les Fatayers aux épinards., Espace Etoile, Emmerin 2 octobre 2026