UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Emmerin

La Méditerranée. Splaaash!, Espace Etoile, Emmerin

vendredi 2 octobre 2026 · Espace Etoile · Emmerin

La Méditerranée. Splaaash!, Espace Etoile, Emmerin

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Espace Etoile
Adresse
4 rue Auguste Potié, Emmerin
Ville
59320 Emmerin
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

La Méditerranée. Splaaash! Vendredi 2 octobre, 18h00 Espace Etoile Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Histoires racontées par nos conteuses, Paquita et Anne-Marie, illustrées musicalement par les élèves de la classe de flûte traversière de l’école de musique d’Emmerin. Un voyage qui nous emmènera en Espagne, en Italie, en Grèce, en Egypte, au Liban et au Maroc et se terminera en France.

Espace Etoile 4 rue Auguste Potié, Emmerin Emmerin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 07 17 60 »}, {« type »: « email », « value »: « biblio.emmerin@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque-emmerin.c3rb.org/ »}]
Lecture de contes. Voyage autour de la Méditerranée

À voir aussi à Emmerin (Nord)