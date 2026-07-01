AGENDA · Emmerin
Les Fatayers aux épinards., Espace Etoile, Emmerin
vendredi 2 octobre 2026 · Espace Etoile · Emmerin
Informations pratiques
Les Fatayers aux épinards. Vendredi 2 octobre, 19h30 Espace Etoile Nord
sur inscription. (maximum, 15 personnes)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Hiba nous propose une recette du Liban: les Fatayers aux épinards.
Espace Etoile 4 rue Auguste Potié, Emmerin Emmerin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 07 17 60 »}, {« type »: « email », « value »: « biblio.emmerin@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque-emmerin.c3rb.org/ »}]
Atelier de cuisine libanaise.
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