La Meilleraie Varades en musique Rue de la Haute Meilleraie Loireauxence
La Meilleraie Varades en musique Rue de la Haute Meilleraie Loireauxence vendredi 26 juin 2026.
Loireauxence
La Meilleraie Varades en musique
Rue de la Haute Meilleraie La Meilleraie Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Vendredi 26 juin, plusieurs groupes musicaux se produiront lors de la soirée La Meilleraie Varades en musique organisée par l’association La Meilleraie Animation.
Gratuit. .
Rue de la Haute Meilleraie La Meilleraie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 92 39 37 lameilleraie.animation@yahoo.fr
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English :
On Friday, June 26, several bands will perform at the La Meilleraie Varades en musique event organized by the La Meilleraie Animation association.
L’événement La Meilleraie Varades en musique Loireauxence a été mis à jour le 2026-06-16 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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