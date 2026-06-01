La Meilleraie Varades en musique Rue de la Haute Meilleraie Loireauxence vendredi 26 juin 2026.

Loireauxence

La Meilleraie Varades en musique

Rue de la Haute Meilleraie La Meilleraie Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Vendredi 26 juin, plusieurs groupes musicaux se produiront lors de la soirée La Meilleraie Varades en musique organisée par l’association La Meilleraie Animation.

Gratuit. .

Rue de la Haute Meilleraie La Meilleraie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 92 39 37 lameilleraie.animation@yahoo.fr

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English :

On Friday, June 26, several bands will perform at the La Meilleraie Varades en musique event organized by the La Meilleraie Animation association.

L’événement La Meilleraie Varades en musique Loireauxence a été mis à jour le 2026-06-16 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis