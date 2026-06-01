Soirée jeux à la ludothèque de Loireauxence Ludothèque Atout-Jeu Loireauxence

Loireauxence

Soirée jeux à la ludothèque de Loireauxence

Ludothèque Atout-Jeu 2 Allée de la Mabiterie Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Adhérents ou non (à partir de 10 ans), venez nous rejoindre et découvrir de nouveaux jeux ou bien jouer à ceux que vous préférez, dans une ambiance conviviale !

L’occasion de découvrir de nouveaux jeux (en se les faisant expliquer c’est plus facile !) ou bien jouer à ceux que vous préférez, dans une ambiance conviviale !!

Ces soirées jeux sont ouvertes à tous (adhérents ou non), seul ou accompagné nous vous accueillerons avec plaisir et nous adaptons aux souhaits et au nombre des joueurs présents. Une très bonne soirée en perspective pour recharger les batteries parfois à plat du vendredi !

Ce mois ci c’est thématique voyage autour du monde et dans le temps !

Boissons et friandises à prix mini (0,50 €). .

Ludothèque Atout-Jeu 2 Allée de la Mabiterie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 75 14 58 contact@atoutjeu.com

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English :

Whether you’re a member or not (ages 10 and up), come join us and discover new games or play your favorites in a friendly atmosphere!

L’événement Soirée jeux à la ludothèque de Loireauxence Loireauxence a été mis à jour le 2026-06-16 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis