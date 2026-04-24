LA MÉLANCOLIE MÊME… QUAND BARBARA RENCONTRE CARLOS GARDEL SALLE DU SÉNÉCHAL Toulouse

Toulouse

LA MÉLANCOLIE MÊME… QUAND BARBARA RENCONTRE CARLOS GARDEL

SALLE DU SÉNÉCHAL 17 Rue Charles de Rémusat Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Deux univers si différents en apparence, et pourtant…

Les chansons de Barbara et les tangos chantés ont en commun des paroles d’une rare poésie et des harmonies somptueuses, souvent surprenantes. Ces chansons populaires touchent à l’universel et évoquent joliment nos états d’âme, par-delà les frontières.

Isabelle Ottria (chant) et Fernando Maguna (bandonéon, piano, guitare) ont choisi de les faire dialoguer. Enfance, amour, amitié, nostalgie… redécouvrez les mots de Barbara et l’émotion du tango… et vice-versa ! 8 .

SALLE DU SÉNÉCHAL 17 Rue Charles de Rémusat Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Two seemingly different worlds, and yet?

L’événement LA MÉLANCOLIE MÊME… QUAND BARBARA RENCONTRE CARLOS GARDEL Toulouse a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE