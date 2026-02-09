La mélodie des oiseaux

Les Pechs du Vers Lot

Début : 2026-05-06 17:00:00

fin : 2026-05-06 19:00:00

2026-05-06

Les oiseaux sont nos voisins : merles, rouges-gorges, buses, milans et bien d’autres..

Les oiseaux sont nos voisins : merles, rouges-gorges, buses, milans et bien d’autres… Savez-vous qu’ils sont plus de 200 espèces répertoriées dans le Lot ? Au cœur du printemps, ils nous offrent de véritables concerts ! Le temps d’une promenade en famille, accompagné par Paul-Elie Jay, ornithologue passionné, venez à la rencontre de nos amis à plumes, par l’observation directe ou par leur chant. L’animatrice Natura 2000 du Parc-Géoparc vous présentera le réseau de sites Natura 2000, qui vise à protéger les espèces et milieux vulnérables. Vous aurez également la possibilité de découvrir l’exposition photo “Natura 2000 en Quercy”, installée sur la commune.

Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie

English :

Birds are our neighbors: blackbirds, robins, buzzards, kites and many more…

