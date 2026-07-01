La même chose mais pas tout à fait pareille

Informations pratiques

« Ensemble, c’est tout »

Avec Anne-Sophie Turion, le public devient le cœur battant du spectacle. Après avoir sillonné le quartier Bastille l’été dernier, la voilà qui se glisse dans l’ancienne bibliothèque universitaire de Sorbonne Nouvelle pour explorer avec humour et poésie nos facultés d’attention, fragilisées à l’ère du tout-numérique. Tout au long du spectacle, chacun·e est guidé·e par une partition individuelle, fait son chemin et influence celui des autres. Prenant à rebours ce que l’on peut attendre d’une création participative, le dispositif fait du public le cœur et le moteur de l’action. Mais, ici, tout se fait l’air de rien, par de micro-actions presque invisibles, des moments d’introspection, de lecture, d’observation… Peu à peu, nos gestes infimes entrent en résonance les uns avec les autres et fabriquent une expérience collective singulière : des rencontres se créent. Les attentions se portent sur le détail, le juste ici, l’inconnu·e en face de soi. Avec douceur et malice, La pièce construit un espace d’écoute de l’autre et du présent, où l’ordinaire ouvre le champ de l’intime. Faire œuvre commune, sans même s’en rendre compte !

En partenariat avec Césure – Plateau Urbain

Anne-Sophie Turion, en collaboration avec Maya Boquet, Loreta Martinez-Troncoso, Elise Simonet

Du jeudi 23 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h40

payant

Tarif A

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-24T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T01:40:00+02:00

Date(s) : 2026-07-23T21:00:00+02:00_2026-07-23T22:40:00+02:00;2026-07-24T21:00:00+02:00_2026-07-24T22:40:00+02:00;2026-07-25T21:00:00+02:00_2026-07-25T22:40:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/la-meme-chose-mais-pas-tout-a-fait-pareille



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