La mémoire qui file, Salle du gymnase, Artemare

Informations pratiques

La mémoire qui file Dimanche 20 septembre, 15h00, 17h00 Salle du gymnase Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Courte pièce documentaire sur l’entreprise Valisère. Avec Carla Gondrexon, Caroline Gosselin, et la participation d’anciennes couturières de Valisère.

Anne-Marie, une néo-rurale, et Sophie, une jeune femme « du cru », explorent un bâtiment voué à la démolition. Au fil de leur découverte, elles mettent au jour une histoire industrielle et féminine oubliée à travers des documents d’archives.

Il sera également possible d’écouter des enregistrements de témoignages d’anciennes ouvrières, réalisés avec des élèves du collège du Valromey.

Salle du gymnase Rue des Glières, 01510 Artemare Artemare 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Courte pièce documentaire sur l’entreprise Valisère. Avec Carla Gondrexon, Caroline Gosselin, et la participation d’anciennes couturières de Valisère.

©Cie L’oiseau Blanc