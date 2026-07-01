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LA MER EN FÊTE & LA FÊTE DES MARINS PÊCHEURS, Le Marigot, Le Marigot

samedi 4 juillet 2026 · Le Marigot

LA MER EN FÊTE & LA FÊTE DES MARINS PÊCHEURS, Le Marigot, Le Marigot

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
Le Marigot
Adresse
Le Marigot
Ville
97225 Le Marigot
Tarif
Entrée libre & gratuite / Plus d'infos : 0696 23 74 37 / 0696 72 52 17 / 0696 25 92 78

LA MER EN FÊTE & LA FÊTE DES MARINS PÊCHEURS Samedi 4 juillet, 12h00 Le Marigot

Entrée libre & gratuite / Plus d’infos : 0696 23 74 37 / 0696 72 52 17 / 0696 25 92 78

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-05T03:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-05T03:00:00+02:00

Le Marigot Le Marigot Le Marigot 97225 Martinique
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