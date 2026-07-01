AGENDA · Le Marigot
LA MER EN FÊTE & LA FÊTE DES MARINS PÊCHEURS, Le Marigot, Le Marigot
samedi 4 juillet 2026 · Le Marigot
Informations pratiques
LA MER EN FÊTE & LA FÊTE DES MARINS PÊCHEURS Samedi 4 juillet, 12h00 Le Marigot
Entrée libre & gratuite / Plus d’infos : 0696 23 74 37 / 0696 72 52 17 / 0696 25 92 78
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-05T03:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-05T03:00:00+02:00
Le Marigot Le Marigot Le Marigot 97225 Martinique
Venez célébrer les marins pêcheurs avec l’association la Vague d’Or : Espace gastronomique et découverte, exposition , quizz sur la mer, espace des marins pêcheurs
À voir aussi à Le Marigot
- [Spectacle] DJOL DOU, Le Marigot, Le Marigot 3 juillet 2026