LA MER EN FÊTE & LA FÊTE DES MARINS PÊCHEURS, Le Marigot, Le Marigot

Informations pratiques

LA MER EN FÊTE & LA FÊTE DES MARINS PÊCHEURS Samedi 4 juillet, 12h00 Le Marigot

Entrée libre & gratuite / Plus d’infos : 0696 23 74 37 / 0696 72 52 17 / 0696 25 92 78

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-05T03:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-05T03:00:00+02:00

Le Marigot Le Marigot Le Marigot 97225 Martinique

Venez célébrer les marins pêcheurs avec l’association la Vague d’Or : Espace gastronomique et découverte, exposition , quizz sur la mer, espace des marins pêcheurs