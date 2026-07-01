[Spectacle] DJOL DOU, Le Marigot, Le Marigot

Informations pratiques

[Spectacle] DJOL DOU Jeudi 2 juillet, 19h00 Le Marigot

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T01:00:00+02:00 – 2026-07-03T03:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T01:00:00+02:00 – 2026-07-03T03:00:00+02:00

Le Marigot Le Marigot Le Marigot 97225 Martinique

Dans le cadre de la fête patronale de Marigot la troupe KANT É KANT présente « Djol Dou » Une pièce engagée qui met en lumière les réalités et les conséquences de la contamination à la chlordécone.