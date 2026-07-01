AGENDA · Le Marigot
[Spectacle] DJOL DOU, Le Marigot, Le Marigot
vendredi 3 juillet 2026 · Le Marigot
Informations pratiques
[Spectacle] DJOL DOU Jeudi 2 juillet, 19h00 Le Marigot
Entrée libre et gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T01:00:00+02:00 – 2026-07-03T03:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T01:00:00+02:00 – 2026-07-03T03:00:00+02:00
Le Marigot Le Marigot Le Marigot 97225 Martinique
Dans le cadre de la fête patronale de Marigot la troupe KANT É KANT présente « Djol Dou » Une pièce engagée qui met en lumière les réalités et les conséquences de la contamination à la chlordécone.