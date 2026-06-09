La mer et les ports, du figuratif à l’abstraction Mairie Ploubazlanec samedi 25 juillet 2026.

Ploubazlanec

La mer et les ports, du figuratif à l’abstraction

Mairie 1 Rue Frédéric et Irène Joliot-Curie Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-25

Ces expositions muséales sont organisées par le Fonds Culturel LE NOST, à l’aimable invitation de la municipalité de Ploubazlanec. Elles rassemblent une sélection de tableaux sur la mer peints à l’huile par Alain LE NOST et des de photographies couleurs de Roger MOIZAN. Les deux artistes ont des origines bretonnes et, même si leurs approches conjointes du milieu maritime sont différentes, ils ont évolué du figuratif vers l’abstraction. .

Mairie 1 Rue Frédéric et Irène Joliot-Curie Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 58 46

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English :

L’événement La mer et les ports, du figuratif à l’abstraction Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol