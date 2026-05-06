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La mer monte ! Tous à vélo ! rue du 28 juillet 1944 Gouville-sur-Mer

La mer monte ! Tous à vélo ! rue du 28 juillet 1944 Gouville-sur-Mer

La mer monte ! Tous à vélo ! rue du 28 juillet 1944 Gouville-sur-Mer jeudi 20 août 2026.

Lieu : rue du 28 juillet 1944

Adresse : Eglise de Gouville-sur-Mer

Ville : 50200 Gouville-sur-Mer

Département : Manche

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Gouville-sur-Mer

La mer monte ! Tous à vélo !

rue du 28 juillet 1944 Eglise de Gouville-sur-Mer Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-20 17:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Visite à vélo sur les enjeux de l’évolution du littoral.   .

rue du 28 juillet 1944 Eglise de Gouville-sur-Mer Gouville-sur-Mer 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : La mer monte ! Tous à vélo !

L’événement La mer monte ! Tous à vélo ! Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-06 par Coutances Tourisme

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