La Mercurey

Place de Melen Mercurey Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Plusieurs parcours de 13 à 49 km sur la Côte Chalonnaise. Vous profiterez des paysages du Sud Bourgogne avec parfois des points de vue sur la plaine de Saône, le Jura et même peut-être le Mont Blanc si le temps le veut bien. Des ravitaillements vous attendent tout au long des parcours, ainsi qu’une assiette gourmande à l’arrivée. .

Place de Melen Mercurey 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 76 99 06 presidence.vttlc@gmail.com

English : La Mercurey

L’événement La Mercurey Mercurey a été mis à jour le 2026-01-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)