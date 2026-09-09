La méthode Sherlock Troyes
mardi 10 novembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
La méthode Sherlock
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 18 – 18 – 18 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 21:00:00
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
Londres, aujourd’hui
Le génie criminel Moriarty est de retour un siècle plus tard !
Il sévit dans une série de crimes qui s’inspirent des aventures de Sherlock Holmes ; la police est perdue dans une enquête qui mêle la fiction de Conan Doyle à des dangers réels et imminents.
L’inspecteur Delrue décide de demander de l’aide au plus grand expert de l’univers de Sherlock Holmes, le mentaliste Sebastien Harris et… à VOUS public, les nouvelles recrues de Scotland Yard !
Désormais, votre mission est simple aidez Delrue et Harris à résoudre l’enquête, à déjouer le prochain crime et à démasquer Moriarty !
Vivez une expérience immersive et participative, plongez dans une enquête qui unit le mentalisme et l’univers de Sherlock Holmes La Méthode Sherlock , le spectacle dont vous êtes les héros !
Vous êtes fasciné par le mentalisme ?
Vous voulez maîtriser d’extraordinaires capacités déductives ?
Vous aimez les polars, les défis, les énigmes ?
Vous avez envie de voir un spectacle, mais aussi de vivre une expérience interactive ?
La Méthode Sherlock est le spectacle pour vous, fait par vous ! .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement La méthode Sherlock Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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